Beylikdüzü Voleybol İhtisas - PTT: 1-3
BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Buse Çetin, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt)
SALON: Beylikdüzü Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
SETLER: 25-22, 16-25 13-25, 15-25
SÜRE: 98 dakika (26, 26, 22, 24)
BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Buse Çetin, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt)
PTT: Janset Erol, Polen Ünver, Leyva, Nasya, Aslıhan Kılıç, Gergana, (Ceren Önal, Ezgi Dağdelenler)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 3'üncü hafta açılış maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, konuk ettiği Başkent ekibi PTT'ye 3-1 mağlup oldu.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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