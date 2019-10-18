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Beylikdüzü Voleybol İhtisas - PTT: 1-3

BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Buse Çetin, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas - PTT: 1-3

SALON: Beylikdüzü Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

SETLER: 25-22, 16-25 13-25, 15-25

SÜRE: 98 dakika (26, 26, 22, 24)

BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Buse Çetin, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt)

PTT: Janset Erol, Polen Ünver, Leyva, Nasya, Aslıhan Kılıç, Gergana, (Ceren Önal, Ezgi Dağdelenler)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 3'üncü hafta açılış maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, konuk ettiği Başkent ekibi PTT'ye 3-1 mağlup oldu.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA

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