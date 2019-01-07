Beylikdüzü’nde beyaz örtü havadan görüntülendi

Beylikdüzü'nde dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kar manzarası havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı tipi ve fırtınaya dönüşürken, vatandaşların yollarda zorlukla ilerledikleri görüldü. Kentin en yüksek ilçelerinden biri olan Beylikdüzü ve çevresi ise beyaza büründü. Yağış nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmazken kar etkisini arttırarak devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçları kentin önemli noktalarında hazır bekletildiği görüldü. Pazartesi ve salı sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don görüleceği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk havanın çarşamba gününe kadar etkili olacağını, kar yağışların ise yüksek bölgelerden başlayarak il genelinde devam edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA