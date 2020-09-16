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  3. Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesinde korkutan yangın!

Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesinde korkutan yangın!

İstanbul Beylikdüzü'nde sebebi henüz belli olmayan bir nedenden ötürü bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalesini sürdürüyor.

Beylikdüzü'nde yaşanan olayda bir sanayi sitesinde çıkan yangın ortalığı birbirine kattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok itfaiye ekibi sevk edildi.

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16 Eylül 2020 Çarşamba 10:18
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