Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesinde korkutan yangın!

İstanbul Beylikdüzü'nde sebebi henüz belli olmayan bir nedenden ötürü bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalesini sürdürüyor.