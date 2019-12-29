BEYLİKDÜZÜ'NDE CİNAYET: KOCASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ (2)

Beylikdüzü'nde bir sitenin 6. katındaki dairede kadın, eşini silahla vurarak öldürdü.

Olay Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 08.45'te meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Ferhat Kırış'la karşılaştı. Sağlık ekipleri Kırış'ın öldüğünü belirledi. Polis Ferhat Kırış'ın eşi Binnaz Kırış'ı gözaltına aldı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA