BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN FERHAT KIRIŞ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Beylikdüzü'nde tartıştığı eşi Binnaz Kırış tarafından başından vurularak öldürülen Ferhat Kırış için cenaze töreni düzenlendi.
Beylikdüzü'nde tartıştığı eşi Binnaz Kırış tarafından başından vurularak öldürülen Ferhat Kırış için cenaze töreni düzenlendi. Haramidere Cemevi'nde düzenlenen törene Kırış'ın yakınları sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende taziyeleri Ferhat Kırış'ın oğlu Şafak Kırış ve kızı Başak Kırış kabul etti.
Cenazede helallik alınarak dualar okundu. Kırış'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun Ladik'e götürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Törenden görüntü
-Helallik alınması
-Oğlu ve kızından görüntü
-Genel ve Detaylar
Kaynak: DHA
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