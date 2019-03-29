Beylikdüzü'nde iş yeri yangını

BEYLİKDÜZÜ'nde plastik malzeme üretimi yapan 4 katlı bir iş yerinin bodrum katından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 05.45 sıralarında Bakırcılar Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik ve kâğıt ambalaj malzemelerinin üretiminin yapıldığı 4 katlı bir iş yerinin bodrum katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu alevler büyüyerek kısa sürede tüm bodrum katını sardı. Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, iş yerinde hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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DHA