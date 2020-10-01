Beylikdüzü’nde kamyon dehşeti! Yolda hasar vermediği araç kalmadı
Beylikdüzü’nde bir nakliye kamyonu yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalınca park halinde bulunan 5 otomobil ve bir motosikleti önüne sürükleyerek zor durabildi. O anlar kameralara saniye saniye yansırken yaşanan kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Beylikdüzü’nde freni boşalan ve yokuş aşağı doğru seyir halinde olan bir nakliye kamyonu önünde duran 5 otomobil ve bir motosiklete çarparak zor durabildi. Olay sırasında cadde de hiçbir vatandaşın olmaması ise büyük bir faciayı önlerken kaza anı ise kameralara anbean kaydedildi.
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01 Ekim 2020 Perşembe 11:40
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