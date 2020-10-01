Beylikdüzü’nde kamyon dehşeti! Yolda hasar vermediği araç kalmadı

Beylikdüzü’nde bir nakliye kamyonu yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalınca park halinde bulunan 5 otomobil ve bir motosikleti önüne sürükleyerek zor durabildi. O anlar kameralara saniye saniye yansırken yaşanan kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.