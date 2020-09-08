Beylikdüzü’nde kaza sonrası kavga! Keser ve sopalar havalarda uçuştu

Beylikdüzü’nde iki grup arasında yaşanan kazadan sonra kavga çıktı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada 3 kişi gözaltına alınırken 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye gönderilirken o anlar ise kameralara böyle yansıdı.