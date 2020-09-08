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  3. Beylikdüzü’nde kaza sonrası kavga! Keser ve sopalar havalarda uçuştu

Beylikdüzü’nde kaza sonrası kavga! Keser ve sopalar havalarda uçuştu

Beylikdüzü’nde iki grup arasında yaşanan kazadan sonra kavga çıktı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada 3 kişi gözaltına alınırken 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye gönderilirken o anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Beylikdüzü’nde Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda trafik kazası sonrası araçlarında maddi hasar meydana gelen iki kişi kavga etmeye başladı. Sürücülerin yakınlarını çağırmasıyla şiddetlenen kavgaya olay yerine çok sayıda polis ekibi gelerek müdahalede bulundu. Sopaların ve keserlerin kullanıldığı kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken yaralılardan birisi hastaneye kaldırıldı.

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08 Eylül 2020 Salı 11:52
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