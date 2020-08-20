  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Beylikdüzü'nde ''köpeğimle oynama'' kavgası!

Beylikdüzü'nde ''köpeğimle oynama'' kavgası!

Beylikdüzü'nde bir sitede kadın, komşu çocukların köpeğiyle oynadığını iddia ederek 2 çocuğu yakalayıp dövdü. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu görüntülerin ardından çocukların annesi olayın ardından çocukları döven kadından şikayetçi oldu.

Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşanan olayda çocukların site içerisinde köpeğini rahatsız ettiklerini iddia eden bir kadın, binanın içinde yakaladığı çocukları darp etti. Olayın ardından çocukların annesi, çocuklarını döven kadından şikayetçi oldu.

İzmir'de lunapark da korku dolu anlar! Kule asansör oyuncağının halatı koptuİzmir'de lunapark da korku dolu anlar! Kule asansör oyuncağının halatı koptu

Bilecik'te korkunç kaza! 2 yaralıBilecik'te korkunç kaza! 2 yaralı

Yatalak olmaktan korkup kendini sulama havuzuna atıp intihar etti!Yatalak olmaktan korkup kendini sulama havuzuna atıp intihar etti!

Rize'de Güneysu ilçesinde 3 köy karantinaya alındı!Rize'de Güneysu ilçesinde 3 köy karantinaya alındı!

 

20 Ağustos 2020 Perşembe 15:29
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Beylikdüzü'nde ''köpeğimle oynama'' kavgası!
Beylikdüzü'nde ''köpeğimle oynama'' kavgası!
İzmir'de lunapark da korku dolu anlar! Kule asansör oyuncağının halatı koptu
İzmir'de lunapark da korku dolu anlar! Kule asansör oyuncağının halatı koptu
Bilecik'te korkunç kaza! 2 yaralı
Bilecik'te korkunç kaza! 2 yaralı
Yatalak olmaktan korkup kendini sulama havuzuna atıp intihar etti!
Yatalak olmaktan korkup kendini sulama havuzuna atıp intihar etti!
Rize'de Güneysu ilçesinde 3 köy karantinaya alındı!
Rize'de Güneysu ilçesinde 3 köy karantinaya alındı!
Arnavutköy'de görülen hortum korkuttu!
Arnavutköy'de görülen hortum korkuttu!
Denizde astım krizi geçiren kadının korku dolu anları!
Denizde astım krizi geçiren kadının korku dolu anları!
İdlib'de çocukların oyuncak sandığı EYP patladı! 3 çocuk öldü
İdlib'de çocukların oyuncak sandığı EYP patladı! 3 çocuk öldü
Cani damat dehşeti! Kayınvalidesini boğup binanın altına gömdü
Cani damat dehşeti! Kayınvalidesini boğup binanın altına gömdü
Maske takmayan genç kadına polisin müdahalesi!
Maske takmayan genç kadına polisin müdahalesi!