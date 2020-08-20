Beylikdüzü'nde ''köpeğimle oynama'' kavgası!
Beylikdüzü'nde bir sitede kadın, komşu çocukların köpeğiyle oynadığını iddia ederek 2 çocuğu yakalayıp dövdü. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu görüntülerin ardından çocukların annesi olayın ardından çocukları döven kadından şikayetçi oldu.
Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşanan olayda çocukların site içerisinde köpeğini rahatsız ettiklerini iddia eden bir kadın, binanın içinde yakaladığı çocukları darp etti. Olayın ardından çocukların annesi, çocuklarını döven kadından şikayetçi oldu.
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20 Ağustos 2020 Perşembe 15:29
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