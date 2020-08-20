Beylikdüzü'nde ''köpeğimle oynama'' kavgası!

Beylikdüzü'nde bir sitede kadın, komşu çocukların köpeğiyle oynadığını iddia ederek 2 çocuğu yakalayıp dövdü. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu görüntülerin ardından çocukların annesi olayın ardından çocukları döven kadından şikayetçi oldu.