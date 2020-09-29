Beylikdüzü'nde köpeklerii bıçaklayan şahıs serbest bırakıldı

Beylikdüzü'nde üç köpeği bıçaklayarak birini öldüren diğer ikisini ise yaralayan saldırgan gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 28 Eylül Pazartesi günü Sahil Mahallesi, Marmara Caddesi'nde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bora B.'nin evinin bahçesinde bulunan üç köpeği bir saldırgan tarafından bıçaklandı. Saldırgan köpeklerden birini öldü. Bora B. olayı polise ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek çevrede çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği adresin yan tarafında bulunan bahçede kan lekeleri gören ekipler, adrese girerek, ellerinde kesik izleri bulunan saldırgan Faruk Ö.'yü gözaltına aldı. Köpekleri bıçakladığını kabul eden saldırgan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Mala zarar vermekten işlem yapılan saldırgan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Üç köpeği bıçaklayan Faruk Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.