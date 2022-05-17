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  3. Beylikdüzü'nde korkunç cinayet! Emekli polis tartıştığı kadını silahıyla vurdu, ardından kafasına sıktı! Dehşet anları anbean kamerada!

Beylikdüzü'nde korkunç cinayet! Emekli polis tartıştığı kadını silahıyla vurdu, ardından kafasına sıktı! Dehşet anları anbean kamerada!

Beylikdüzü Beykent Sanayi sitesi girişinde bir şahıs, önce bir kadını vurdu daha sonra kafasına ateş ederek intihar etti. Yaşanan dehşet ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi girişinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Beykent Sanayi Sitesi girişinde emekli polis olduğu öğrenilen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadını tabancayla vurdu.

KENDİ KAFASINA SIKIP İNTİHAR ETTİ

Daha sonra yerde yardım bekleyen kadına, hakaret ederek küfür eden şahıs daha sonra dizlerinin üzerine çökerek kafasına sıkıp intihar etti. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşanan dehşet dolu anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde korkunç cinayet! Emekli polis tartıştığı kadını silahıyla vurdu, ardından kafasına sıktı! Dehşet anları anbean kamerada!

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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