Beylikdüzü'nde maske satışı kavgası : 4 yaralı 

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitenin içindeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iki taraf arasında maske satışı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce taraflar silahlarını ateşledi. Çıkan silahlı kavgada birisi kadın toplam 4 kişi yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de iş yeri içinde incelemelerde bulundu.

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Kaynak: DHA