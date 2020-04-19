İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3.  BEYLİKDÜZÜ'NDE MÜZİSYENDEN BALKON KONSERİ

 BEYLİKDÜZÜ'NDE MÜZİSYENDEN BALKON KONSERİ

Beylikdüzü'nde bir sitede. koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara müzisyen Serkan Doğan" mini konser verdi.

 BEYLİKDÜZÜ'NDE MÜZİSYENDEN BALKON KONSERİ

Beylikdüzü'nde bir sitede. koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara müzisyen Serkan Doğan" mini konser verdi. Doğan'ın gitarıyla seslendirdiği şarkılara komşuları da balkonlara çıkarak eşlik etti.

Komşularını eğlendirmek için mini bir konser verdiğini söyleyen Serkan Doğan, ?Bir arkadaşım bana balkondan müzik çalmamı istedi. Ben de çaldım eğlenceye gerek duyduk. Baktım herkes şarkılara destek vermeye başladı. Herkese teşekkür ediyorum dedi.

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT