Beylikdüzü’nde pazarda sadece gıda satışı olacak

Tüm dünyada etkisini artırarak devam ettiren korona virüs salgınına karşı aldığı önlemleri sıklaştıran Beylikdüzü Belediyesi, Beylik Pazar Alanı'nda vatandaşların daha kontrollü ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla pazar tezgah sayısını azaltıp seyrekleştirerek, sadece gıda satışına izin verdi.

Beylikdüzü Belediyesi, tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren korona virüs salgınına karşı aldığı önlemleri ilçe genelinde devam ettiriyor. Belediye salgına karşı aldığı önlemler kapsamında Beylik Pazar Alanı'nda vatandaşların daha kontrollü ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla 2 bin 40 olan pazar tezgahını 531'e indirip seyrekleştirerek sadece gıda satışına izin verdi. Üç noktadan giriş çıkışların yapıldığı pazar alanına el dezenfektanları ve dezenfektan paspaslar yerleştirildi. Zabıta ekipleri tarafından düzenli denetimlerin yapıldığı pazar alanına sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metrelik sarı çizgi çekilirken, pazar esnafı da maske ve eldiven takmaları konusunda uyarıldı. Alanda ayrıca vatandaşların hijyen konusunda dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla düzenli anonslar yapılarak, 14 kural afiş ve broşürleri dağıtıldı.

"Vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını tedarik ederek, bir an önce evlerine dönmeli"

Çalışmaları yerinde inceleyerek 14 kural broşürlerini bizzat dağıtan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, vatandaşlara kişisel hijyen konusunda da uyarılarda bulundu. İlçe halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaları açısından semt pazarlarının alınan önlemler doğrultusunda açık tutulacağının bilgisini paylaşan Başkan Çalık, "Burada vatandaşlarımızın rahat ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Mümkün olduğunca pazarı açık tutarak vatandaşın hem uygun hem taze gıdaya ulaşmasını sağlamak gibi bir hedefimiz var. Ama vatandaşlarımıza tavsiyemiz, temel ihtiyaçlarını tedarik ederek, yoğunluk oluşturmadan bir an önce evlerine dönmeleri ve mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları. Herkesin kurallara riayet etmesi gerekiyor. Bu saatten sonrası artık kişisel tedbirleri alma ve önem verme vakti. Biz, yerel yönetim olarak üzerimize düşen sorumluluğun fazlasını yapmaya çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA