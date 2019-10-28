Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralı

BEYLİKDÜZÜ'nde motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, restoran önünden geçen bir kişiye silahlı saldırıda bulundu. Bir kişinin yaralandığı saldırıda restoranın camlarına da kurşunlar isabet ederken şüpheliler kaçtı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, silahla restoranın önünden geçen bir kişiye doğru ateş etmeye başladı. Edilen ateş sonucu 1 kişi kolundan yaralanırken restoranın camlarına kurşunlar isabet etti. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA