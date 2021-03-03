Beylikdüzü'nde trafik kazası! Kamyon ve ticari araç birbirine girdi

Beylikdüzü Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda Bahçeşehir istikametinde ilerleyen 34 HV 9479 plakalı hafif kapalı kasa kamyonet, 09 Y 1888 plakalı hafif ticari araç ile birbirine girdi.

Çarpışma sonucunda araçlar ağır hasar alırken hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kamyonetin sürücüsü ise araç içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kamyonet içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

Kazanın meydana geldiği yoldaki bariyerlerde de hasar oluştu. Bahçeşehir istikametindeki trafikte, kaza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(AA)