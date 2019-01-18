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  3. Beylikdüzü'nde yangın çıktı

Beylikdüzü'nde yangın çıktı

Beylikdüzü'nde 4 katlı bir binanın çatı katı yanıyor.

Beylikdüzü'nde yangın çıktı

Beylikdüzü'nde 4 katlı bir binanın çatı katı yanıyor.


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