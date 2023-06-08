Beylikdüzü’nde yangın paniği! Jant kapağı imalatı yapan fabrikadan dumanlar yükseldi

Beylikdüzü'nde jant kapağı üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

YANGIN DAHA FAZLA BÜYÜMEDEN İTFAİYE TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay, Yakuplu Mermerciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre jant kapağı üretimi yapan bir iş yerinin elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar boyalara sıçradı. Bir anda tutuşan boyalı maddeler nedeniyle fabrikayı duman kapladı. Çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

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Yaşanan anları anlatan Burak Özdemir isimli vatandaş, "Herkes dışarıya çıkmış içeride şu anda kimse yok. Bunlar plastik jant kapağı üretiyor. Boya olduğu için onlara sıçramış" dedi.

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