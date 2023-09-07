Beylikdüzü’nde yoldan geçen vatandaştan yardım isteyip hırsızlık yapan şahıs kamerada

Beylikdüzü'nde yolda karşılaşıp yardım istediği vatandaşla birlikte apartman deposundan toplam 17 bin lira değerinde kurutma makinesi ve bisiklet çalan şahıs kameralara yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Beylikdüzü’nde yoldan geçen vatandaştan yardım isteyip hırsızlık yapan şahıs kamerada

Beylikdüzü'nde yolda karşılaşıp yardım istediği vatandaşla birlikte apartman deposundan toplam 17 bin lira değerinde kurutma makinesi ve bisiklet çalan şahıs kameralara yakalandı. 12 saat apartmanda kalan ve rahat tavırları ile dikkat çeken zanlı, yakalanarak tutuklandı.

Olay, 31 Ağustos Perşembe günü Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Durusu Caddesi'ndeki bir binada yaşandı. Sabah saat 09.00 sıralarında binanın otoparkına giren hırsızlar, depo olarak kullanılan alandan toplam 17 bin lira değerinde kurutma makinesi ve bisiklet çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda 2 kişi tespit edilirken, M.S. isimli şahıs evinde gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada görüntülerdeki diğer kişinin yoldan geçen bir vatandaş olduğu ve pişkin hırsızın malzeme taşırken yardım istediği belirlendi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen M.S., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

12 saat apartmanda kaldı

Görüntülerde apartmanda yabancı uyruklu bir aileye ait olduğu öğrenilen eşyaları çalan hırsız, akşam saat 21.00 sıralarında binayı terk etti. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın her hareketi binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şahıs girdiği apartmandan 12 saat sonra çıktı.

Beylikdüzü’nde yoldan geçen vatandaştan yardım isteyip hırsızlık yapan şahıs kamerada

Beylikdüzü’nde yoldan geçen vatandaştan yardım isteyip hırsızlık yapan şahıs kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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