Beylikdüzü’ndeki bir sitede hemşirenin şüpheli ölümü

Olay, saat 22:00 sıralarında Beylikdüzü'ndeki lüks bir sitenin bahçesinde hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu.

Polis ekiplerin incelemeleri sonrası kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kadının asıl ölüm nedeni ise otopsinin ardından belli olacak.

CESET SİTE SAKİNLERİ TARAFINDAN BULUNDU!

İddiaya göre, akşam saatlerinde bahçeye çıkan site sakinleri, gezdikleri sırada ağaçlık bölgede bir kadının yerde yattığını gördü. Daha sonra ise yanına gittiklerinde kadının hayatını kaybettiğini anlayan site sakinleri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ağaçlık alanda güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise yaptığı incelemelerin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kadının cesedinin bulunduğu bölgeye kapatarak incelemelerde bulundu. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında cesedin Sebahat A. isimli bir hemşireye ait olduğunu belirledi. Çalışmaların ardından kadının cesedi inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bahçede ölü bulunan Sebahat A.'nın asıl ölüm nedenin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.