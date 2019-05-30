Beylikdüzü’ndeki öğrenciler çevre için yarıştı

Beylikdüzü Belediyesinin Dünya Çevre Günü dolayısıyla bu yıl 6'ıncısını düzenlediği "Çevre" konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere törenle ödülleri verildi.

Belediyenin ilçede öğrenim gören öğrencilerin dikkatlerini yaşadıkları ilçenin doğal değerlerine ve çevresel faktörlerine çekmek amacıyla düzenlediği "Çocukların Gözünden Çevre" konulu yarışma Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleşti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmanın ödül törenine Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, dereceye giren öğrenciler ve velileri katıldı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'ndaki törene katılarak Dünya Çevre Günü'nü çocuklarla birlikte kutlayan ve çocukların mutluluğunu paylaşan Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu ve ilçe protokolü, ilçedeki okullarda Çevre Günü'yle ilgili yapılan pastel boya resim, fotoğraf, afiş, mektup ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere tablet bilgisayar, bisiklet, zeka oyunu ve robotik kodlamaya uygun robot hediye ederek çocukları tebrik etti. Etkinlikte ayrıca Müdürlüğün düzenlediği okullar arası atık pil toplama yarışmalarında da ödüle hak kazanan 6 okula tablet bilgisayar, top seti ve satranç seti hediye edildi.

"Çocuklara bırakabileceğimiz en büyük miras doğru bir çevre bilinci"

Toplamda 43 ödülün sahiplerini bulduğu törende konuşan Serdal Mumcu, "Çocuklarımız yeşili ve doğayı çok seviyorlar. Hayal kurabilecekleri, koşup yuvarlanabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri alanlar olmasını istiyorlar. Beylikdüzü'ndeki çocuklarımız bu konuda çok şanslı, İstanbul'un yeşil konusunda sayılı ilçelerinden birisiyiz" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü'nde kişi başına düşen aktif yeşil alanın 9.5 metrekare olduğunu ve hedefin ise Avrupa standartlarına çıkarak 16.5 metrekare ulaşmak olduğunun altını çizen Mumcu, "İstanbul gibi büyük kentlerde çocuklara bırakabileceğimiz en büyük miras doğru bir çevre bilincidir. Bilinçli, kentini koruyan geri dönüşüm konusunda farkındalığı olan ve yeşilin sahibi olan bir kent modelini Beylikdüzü'nde ortaya koymamız gerekmektedir. Herkesten beklentimiz bu güzel alanları korumak ve daha da güzelleştirmek. Daima yeşil ve pırıl pırıl bir Beylikdüzü hedefine el birliğiyle çalışarak ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA