Beylikdüzü’ne yeni Teknosa mağazası

Teknosa, İstanbul'daki yeni mağazasını Beylikdüzü Migros AVM'de açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Teknosa'nın yeni mağazasında telekomdan küçük ev aletlerine, TV'lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar son teknoloji birçok ürünü tüketicilerle buluşturacağı belirtildi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, toplam 396 metrekarelik alana kurulu yeni mağazasını açılışa özel etkinlikler ve kampanyalarla Beylikdüzü Migros AVM'de açtığını belirtti. Teknosa'dan yapılan açıklamada,

"Şehrin eğlence, alışveriş ve buluşma merkezi olan Beylikdüzü Migros AVM'de yer alan Teknosa mağazasında; telefon, tablet gibi mobil cihazların yanı sıra bilgisayar, küçük ev aletleri ve aksesuarlardan oluşan zengin ürün gamı, açılışa özel avantajlı fiyatlarla teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor. 17-20 Mart tarihleri arasında Beylikdüzü Migros Teknosa mağazasında geçerli olacak açılış kampanyası kapsamında, seçili notebook ve tabletlerde yüzde 30'a varan, telefon modellerinde ise yüzde 20 oranında indirimler olacak. Belirli mikrodalga fırın, çay makinesi gibi küçük ev aletlerine ve elektrikli süpürgelere de 200 TL'ye varan indirimlerle sahip olunabilecek" ifadelerine yer verildi.

Açılışla birlikte Teknosa'nın İstanbul'daki mağaza sayısı 41'e, Türkiye'deki mağaza sayısı 203'e ulaştığı belirtildi.

DHA