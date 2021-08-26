Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde  9 gün Sahaf Festivali yapılacak

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 28 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Beylikdüzü Sahaf Festivali'nde her gün saat 17.00’de ve 21.00’de kitap mezatları yapılacağı belirtildi. Sahaf Festivali Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde gerçekleşeceği belirlendi.

SAHAF FESTİVALİNE HÜSEYİN AVNİ DEDE KATILACAK!

Literaedebiyat'ın yaptığı habere göre, korona virüsü salgını ve kapanmalardan sonra düzenlenecek olan ilk Beylikdüzü Sahaf Festivali'ne, 22 sahafın yanı sıra Beyazıt’ın sembol ismi olan Hüseyin Avni Dede'nin de katılacağı söylendi. Festival programında yer alan bilgiye göre ise, her gün saat 17:00’de ve 21:00’de açık arttırma yapılacağı dile getirildi.