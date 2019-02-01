Beylikova ilçesinde üreticilerle sohbet toplantısı

Beylikova ilçesi Yeniyurt mahallesinde üreticilerin katılımı ile düzenlenen sohbet toplantısında, tarım ve gıda uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Beylikova Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Özkan Alp, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürü Ercan Bakırtaş, İlçe-Şube Müdürleri ve teknik personel ile çok sayıda üreticileri katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, toplantıda yaptığı konuşmada; köy odaları ve kahvehanelerinde unutulmaya yüz tutan eskiden yapılan sohbetleri hatırlatmak ve devlet vatandaş bütünleşmesini sağlamak amacıyla sohbet havasında toplantı düzenlendiğini belirterek, soğuk kış gecelerinde çorba ve geleneksel Eskişehir bozası ikram ederek, üreticilerimizle bir arada bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. 2019 yılında uygulamaya konulan bir kısım yeniliklerden bahseden ve "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı Mobil Uygulaması"nın hizmete sunulduğunu belirten Sever, "Bu uygulama sayesinde çiftçilerimizin cep telefonlarından, tüm bitki koruma ürünlerinin ruhsat durumları, hasat öncesi bekleme süreleri, kullanım dozu gibi bilgilere anında erişebileceklerini, gereksiz ve yanlış ilaç kullanımının da önüne geçilecek" dedi.

Okul kantinlerinde satılan gıdalara 2 Ocak 2019 tarihinden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulmaya başlandığını ve gelecek öğretim yılından itibaren okul kantinlerinde logosuz ürün satılamayacağını ifade eden Sever, "Okul Gıdası Logosu ile çocuklarımız belirlenmiş gıdaları daha kolay fark edecekler, güvenilir ve sağlıklı gıda tüketme bilinci oluşacak, kantincilere uygulama kolaylığı sağlanacak ve denetim faaliyetlerinin etkinliğin de artacak" diye belirtti.

Kaynak: İHA