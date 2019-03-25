Beymen Club’ın yeni mağazasını  Akmerkez’e açtı

Beymen Club, Türkiye genelindeki 49'uncu mağazasını Akmerkez'de açtığını duyurdu.

Beymen'den yapılan açıklamada, "202 metrekarelik alan üzerine kurulu Beymen Club Akmerkez, şehir şıklığından ödün vermeyenler için hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde tasarlanan en yeni kadın ve erkek Beymen Club koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor" denildi.

DHA