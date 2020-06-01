Beyni su toplayan eşi için gözyaşları arasında yardım istedi

Antalya'da yaşayan Fatma Deniz, beyninde su toplanması sonrası yatalak olan eşi Cevdet Deniz için yardım isteyip "Ne olursunuz eşimi kurtarın" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Cevdet Deniz, 2018 yılının Ağustos ayında rahatsızlandı. Doktorların "beyninde su var ama burada yapacağımızı yaptık. İmkanınız varsa Ankara'ya götürün" cevabı ile karşılaşan çaresiz kadın, sosyal güvencesi olmayan eşinin iyileşmesi için yardım elinin uzanmasını umutla bekliyor.

20 yıldır eşiyle birlikte çalışıp çabalayıp çocuklarını büyüttüklerini dile getiren Deniz, "2018 yılının Ağustos ayında eşimin hal ve hareketlerinde yavaşlama oldu. Çok zayıflamaya başladı. Eşime gidelim, gidelim dedim. Sonunda zorla doktora götürdüm. Serik Devlet Hastanesinde beyin MR'ı çekildi. Beyinde su toplandığı, iyi olmadığı söylendi. Araştırma hastanesine yollandı. Orada da doktorumuz "tetkikler burada yok, ben tıp fakültesine yolluyorum" dedi. Tıp fakültesinde bir yıl beyninden, kulağından, ağzından, burnundan her tarafından tetkikler yapıldı. Kalbinden pille çalışması için bir gün denendi. Hiç bir yerinde bir şey yok ama beyninde su var. Onuda bir türlü alamıyorlar. Geçen sene kurban bayramında hastaneye yattık. 5 gün orada kaldık. Eşimin bir kereliğine mahsus belinden sıvı aldılar. Daha sonra suyu almak için 5 defa teşebbüs ettiler fakat suyu alamadılar. "Bu suyu alsak eşin kurtulur dediler" ama bir türlü alamadılar. Kurban bayramından 3-4 ay sonra yatalak oldu, bu hale düştü" diye konuştu.

"Ankara'ya götüremedim"

Çaresiz kadın, "Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık bakanımızdan yardım istiyorum. Eşimin hiç bir sağlık güvencesi yok. Elimizde maddi yönden hiç bir şeyimiz yok. Önce Allah'a sonra size yalvarıyorum eşimi kurtarın. Eşimin kurtulmasını istiyorum. Uçakla götürülüp, Ankara'da tedavi olmasını istiyorum. Doktorlar burada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Götürebiliyorsanız elinizde imkanınız varsa Ankara'ya götürün dediler ama götüremedim. Cumhurbaşkanımızdan sağlık bakanımızdan yardım istiyorum ne olursunuz eşimi kurtarın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA