Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcıları, Gül Baba Külliyesi’ni ziyaret etti

Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcıları Kübra Gülal ve Mehmet Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Gül Baba Külliyesi'ni ziyaret etti.

Beyoğlu Belediyesi'nin Macaristan'daki kardeş şehri Peç Belediyesi'nin düzenlediği festivale katılmak üzere Macaristan'a gelen başkan yardımcıları, Peç ziyareti öncesi başkent Budapeşte'de bulunan Gül Baba Külliyesi'ni ziyaret etti. Gül Baba Türbesi'nde Fatiha okuyan Beyoğlu Belediyesi heyeti, kompleksi dolaştıktan sonra Türk kahvesi içti ve kendilerini ağırlayan Suat Karakuş'a Galata Kulesi heykeli hediye etti.

Gülal, Gül Baba Külliyesi'nin kendisini çok etkilediğini söyleyerek, "TİKA ve Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle daha önce de Balkanlarda çok ihya edilmiş Osmanlı-Türk tarihi eserlerinin açılışlarında bizzat bulunmuştum. İnsan çok duygulanıyor. Gerçekten hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Gül Baba Külliyesi'nde kendimi İstanbul'da gibi hissettim. Budapeşte bizi sürprizle karşıladı bizleri. Özellikle yerel halkın buraya gösterdiği ilgi ve alaka bizleri çok mutlu etti. Karakuş'a ve ekibine minnetlerimi sunuyorum" dedi.

Mehmet Erdoğan ise "Bu gibi uzak yerlerde ecdadın bin bir zorluklarla buralara gelerek mücadele etmeleri ve bu kültüre ortak olmaları, bizim de yaklaşık 500 yıl sonra bu mekanda aynı duyguyu yaşıyor olmamız çok sevindirici. Suat Karakuş beye çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte Gül Baba Vakfı ile birlikte Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı işbirliği çerisinde ortak kültür ve spor programlarını Budapeşte Gül baba Külliyesi'nde gerçekleştirmek için harekete geçeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA