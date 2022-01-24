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  3. Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, İBB'ye sitem etti: Beklenen kar geldi, beklenen İBB gelemedi

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, İBB'ye sitem etti: Beklenen kar geldi, beklenen İBB gelemedi

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Beyoğlu ilçesindeki ana arterleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerine kendilerinin temizlediğini ifade ederek İBB'ye tepki gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Ulaşımın sağlanması için ana arterlerde belediyelere ait iş makineleri çalışma yürütse de Beyoğlu ilçesinde çalışmaların yeterli olmadığı görüldü. 

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, İBB'ye sitem etti: Beklenen kar geldi, beklenen İBB gelemedi

Beyoğlu'ndaki son durum hakkında bir paylaşım yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız'ın paylaştığı videoda bir İETT otobüsü ve taksilerin, kar nedeniyle yolda kaldığı diğer araçların ise zorlukla ilerlediği görüldü. 

BEYOĞLU BELEDİYESİ YOLU TEMİZLEDİ, TUZLADI

Söz konusu videoda Beyoğlu Belediyesine ait iş makinesinin yolu temizlediği ve tuzlama çalışmalarının yapıldığı görüldü.  

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, İBB'ye sitem etti: Beklenen kar geldi, beklenen İBB gelemedi

"BİZ TEMİZLİYORUZ, İNŞALLAH İBB ZABITASI ARAÇLARI ATMAYA KALKMAZ"

Ali Haydar Yıldız, paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediyesine sitem ederek," Beyoğlu’na beklenen kar geldi, beklenen İBB gelemedi.  Ana arterleri İETT araçları rahat geçebilsin diye biz temizliyoruz, inşallah İBB zabıtası gelip araçlarımızı atmaya kalkmaz." ifadelerini kullandı. 

 

Beyoğlu’na beklenen kar geldi, beklenen İBB gelemedi.

Ana arterleri İETT araçları rahat geçebilsin diye biz temizliyoruz, inşallah İBB zabıtası gelip araçlarımızı atmaya kalkmaz. pic.twitter.com/Ow8j73VuHY

— HAYDAR ALİ YILDIZ (@haydaraliyildiz) January 23, 2022

 

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, İBB'ye sitem etti: Beklenen kar geldi, beklenen İBB gelemedi Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, İBB'ye sitem etti: Beklenen kar geldi, beklenen İBB gelemedi

Öte yandan kentin birçok yerinde ana arterlerde yapılan çalışmaların yetersiz kaldığı ve vatandaşların bu duruma tepki gösterdiği görüldü. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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