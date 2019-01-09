Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: “Binali Yıldırım İstanbul’un şansıdır"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul için bir şans olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkan Ahmet Misbah Demircan, "Binali Yıldırım'ın hem yerel hem devlet tecrübesi var. Eşine az rastlanır bir pratik zekaya sahip. İstanbul'da hangi yolda tümsek var ona varıncaya kadar vakıf. Binali Bey, İstanbul için büyük şanstır" dedi.

Beyoğlu'nda bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, PiyalePark'ta düzenlenen aksam yemeğinde bir araya geldi. AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş da katıldı. Sohbet havasında geçen gecede STK temsilcilerinin talep ve önerileri dinlenirken, Beyoğlu'nda yapılması gereken çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

"İstanbul'u bir numara yapacak isim Binali Yıldırım"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Demircan, "Binali Yıldırım'ın hem yerel hem devlet tecrübesi var. Eşine az rastlanır bir pratik zekaya sahip, icracı kimliğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin bütün yollarında imzası olduğu gibi, İstanbul'da hangi yolda tümsek var ona varıncaya kadar vakıf. Binali Bey, İstanbul için büyük şanstır. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a ne kadar önem verdiğini hepimiz biliyoruz. İstanbul'u daha yukarı çıkartacak, temel sorunları çözecek, İstanbul'u dünya şehir liginde bir numara yapacak isim Binali Yıldırım'dır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Beyoğlu'nun adını yıldızların yanına yazdık

Beyoğlu'nda büyük işlere imza attıklarını da ifade eden Başkan Demircan, "3 Dönem Kuralı çok isabetlidir. Birisi bir makamda 3 dönemden fazla kalmamalı. 3 dönemde zaten yapacağını yapmışsındır. "Başkanım aday gösterilmediğiniz için üzgün müsün" diye soruyorlar. Samimi olarak ifade ediyorum ki sevinçliyim, mutluyum. Olanda hayır vardır. 15 sene Beyoğlu'nu yönettik. Beyoğlu'nun adını yıldızların yanına yazdık. Zirvede bırakıyoruz. Şükürler olsun. Sizlerin desteğiyle Beyoğlu'nda bu güzel 15 yılı tamamladık. Emaneti yetkin ve Beyoğlu'na layık bir kardeşime Haydar Ali Yıldız'a teslim etmekten çok mutlu olacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA