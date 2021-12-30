Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan Kılıçdaroğlu'na davet: Davetsiz yere gitme, ben sizi davet ediyorum gel görüşelim

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşmek için gittiği Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Paylaşımında devlet kurumlarına davetsiz gidilemeyeceğini vurgulayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız; danışanlarının Kılıçdaroğlu'na baskın yapmayı şovalyelik gibi anlatarak bunu ona inandırdıklarını ifade etti.

"DANIŞMANLARINIZ BASKIN YAPMAYI ŞOVALYELİK GİBİ ANLATIP İNANDIRMIŞLAR"

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu,

Devlet kurumlarına davetsiz gidip baskın yapmayı şövalyelik gibi anlatmışlar, inandırmışlar danışmanlarınız.

AK Partili bir başkan olarak sizi Beyoğlu’na davet ediyorum, kapıda karşılayacağım. “Meseleleri” konuşalım. Var mısınız?"

Kılıçdaroğlu'na seslenen Yılmaz, bir sonraki paylaşımında "Kürtlere özerklik verilsin” cümlesini Beyoğlu’nda neden sloganlaştırdığınızı. Şehit Savcımız Selim Kiraz’ı katleden örgütün CHP için neden propaganda yaptığını. PKK/KCK’nın kurdurduğu Diyader ile İBB İnanç Masası’nın ilişkilerini. Var mısınız benimle bu acı kahveyi içmeye?" ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu yine kapıda kaldı, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı!