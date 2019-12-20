Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesi’ne yapılan yenilikleri ve projeleri tanıttı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, rengarenk ışıklarla süslenerek yeni yıla hazırlanan İstiklal Caddesini gezerek, sokak müzisyenleri için yapılan durakta sanatçılarla birlikte şarkı söyledi. İstiklal Caddesine yapılan yenilikler ve projeler hakkında düzenlenen programda vatandaşlara bilgiler aktarıldı.

Yeni yıla sayılı günler kala yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği İstiklal Caddesi rengarenk ışıklarla süslendi, sokak müzisyenleri için müzik durakları yapıldı ve tarihi dokuyu bozmayacak şekilde saksıda ağaçlar yerleştirildi. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak caddeyi boydan boya araçlarla dolaşan ekipler, lavanta, gül ve yasemin kokuları sıkılarak Beyoğlu'nun kokusu projesi hayata geçirilecek. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, akşam saatlerinde İstiklal Caddesine çıkarak yapılan çalışmaları yakından denetledi. Başkan Yıldız, sokak müzisyenleri için yapılan müzik duraklarında, sanatçılarla birlikte şarkılar söylemesi renkli görüntüler oluşturdu. İstiklal Caddesinde düzenlenen proje tanıtım toplantısına Başkan Yıldız'ın yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan İnci, Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Nizam Hışım ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Programda İstiklal Caddesi için yapılan yenilikler ve oluşturulan projeler hakkında vatandaşlara bilgiler aktarıldı.

"Beyoğlu'nu 2023, 2053 ve 2071'e hazırlıyoruz"

Projelerin tanıtımında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'nun bu güzergahında en çok rastladığımız sıkıntılardan biri tabelayla ilgili bir düzenlemeydi. İstiklal Caddesinin ruhuna uygun tabela düzenlemesi konusunda kararlı olduk ve hayata geçirdik. Esnafımızla görüşerek hanutçulara müsaade etmeyeceğimizi paylaştık. İstiklal Caddesine zamansız bırakılan çöpler ile ilgiliydi. Bırakılan çöpler İstiklal Caddesi'ni ıslatabiliyor, kirletebiliyor, yaptığı sızmayla kokuya sebep olabiliyordu. Bütün esnafımız yaptığımız uygulama ile çöplerini 15 dakika çöplerini bırakacak ve belediye çalışanlarımız araç ile onları toplayacak. Müzisyenlerimizin varlığını burada muhafaza edeceğiz onlar İstiklal Caddesi'nin renkleri ve müzisyenler oluşturulan müzik duraklarında yer alacaklar bunların sayısı belirlenerek düzenlenecek. Buradaki geçişi bozmayarak müzik seslerinin karışmasını önleyecek. Beyoğlu Belediyesi tarafından özel giydirilmiş araçlarımız İstiklal Caddesi'ni boydan boya turlarken etrafa lavanta, gül, leylak ve yasemin gibi kokular sıkacaklar böylece mis gibi kokan bir Beyoğlu İstiklal Caddemiz olacak. 2023, 2053, 2071'e hazırlanan bir Beyoğlu planlayarak bu şekilde bu alanları düzenleyici, önleyici fonksiyonlarımızı yerine getirmek suretiyle hep birlikte Beyoğlu'nun en güzel şekilde olması için gayret göstereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA