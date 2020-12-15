Beyoğlu Belediyesi'nden Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çocuklara kıyafet yardımı!

Beyoğlu Belediyesi binasında önündeki törende konuşan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, organizasyonun çok ince düşünüldüğünü dile getirdi. Demirelli, hediyelerin çocuklara ulaşmasının önemli olduğunu ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, tırın 15 gün boyunca 14 ili dolaşacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Çocukları hem manen ısındıracak hem de onlara kışlık ihtiyaçlarını sunacaklar. Tırda çocukları sevindirecek, onların kalplerine dokunacak ve onları yuvalarında daha mutlu edecek oyuncaklar var. Elbette kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde özellikle Doğu ve Güneydoğu’da daha fazla ihtiyaç duyulacak olan mont var, palto var, ayakkabı var ve kışlık giyecekler var. Ben katkı sunan kuruluşlara ve hayırseverlere şükranlarımı sunuyorum. "

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, hediyelerin yer aldığı tırın 14 ilde çocuklara hediye dağıtacağını belirterek, "Çok mutluyuz. Hediyelerin ulaşacağı çocukların da mutlu olmasını istiyoruz." dedi. Konuşmaların ardından oyuncak ve kışlık kıyafet yüklü tır, belediye binası önünden yolcu edildi.