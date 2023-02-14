Beyoğlu depreme dayanıklı mı? Beyoğlu'nda deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlan kitapçıkta Beyoğlu depreme dayanıklı mı? Beyoğlu deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Beyoğlu’nda 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Beyoğlu depreme dayanıklı mı? Beyoğlu'nda deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Beyoğlu Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Beyoğlu’nda 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

beyoglu.jpg

Beyoğlu için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 9 ile 2 bin 343 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 29 ile 7 bin 940 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 62 ile 17 bin 052 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

beyoglu-deprem-risk-haritasi-2.jpg

Beyoğlu depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Beyoğlu genelinde çok ağır hasarlı 410, ağır hasarlı 841, orta hasarlı 3 bin 132, Hafif hasarlı ise 7 bin 158 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
ARAP CAMİ172986157
ASMALI MESCİT242182
BEDRETTİN372663
BEREKETZADE493589
BOSTAN112376142
BÜLBÜL41464172
CAMİİKEBİR2846126195
CİHANGİR2526111
ÇATMA MESCİT262567
ÇUKUR383297
EMEKYEMEZ112168123
EVLİYA ÇELEBİ12827
FETİHTEPE826148387
FİRUZAĞA3939128
GÜMÜŞSUYU242286
HACIAHMET1638133292
HACIMİMİ172257102
HALICIOĞLU112180175
HÜSEYİNAĞA141869
İSTİKLAL2966200315
KADIMEHMET EFENDİ71353137
KALYONCU KULLUĞU41040107
KAMER HATUN151960
KAPTANPAŞA1028146352
KATİPMUSTAFA ÇELEBİ142085
KEÇECİ PİRİ1839164361
KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA232969100
KILIÇALİ PAŞA252383
KOCATEPE3940132
KULAKSIZ122174148
KULOĞLU252494
KÜÇÜK PİYALE162997179
MÜEYYETZADE252273
ÖMER AVNİ472991
ÖRNEKTEPE2245166311
PİRİPAŞA2655208406
PİYALEPAŞA926168490
PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ483182
SURURİ MEHMET EFENDİ152884140
SÜTLÜCE2239123226
ŞAHKULU252384
ŞEHİT MUHTAR3836140
TOMTOM2731108
YAHYA KAHYA203392131
YENİŞEHİR51460159
TOPLAM4108413.1327.158

Beyoğlu'nda ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

1.png2.png

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Beyoğlu geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
ARAP CAMİ12
ASMALI MESCİT112
BEDRETTİN225
BEREKETZADE41
BOSTAN198
BÜLBÜL138
CAMİİKEBİR182
CİHANGİR249
ÇATMA MESCİT169
ÇUKUR59
EMEKYEMEZ3
EVLİYA ÇELEBİ46
FETİHTEPE75
FİRUZAĞA82
GÜMÜŞSUYU82
HACIAHMET239
HACIMİMİ32
HALICIOĞLU1.821
HÜSEYİNAĞA85
İSTİKLAL45
KADIMEHMET EFENDİ61
KALYONCU KULLUĞU78
KAMER HATUN39
KAPTANPAŞA477
KATİPMUSTAFA ÇELEBİ24
KEÇECİ PİRİ118
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA PAŞA4
KILIÇALİ PAŞA300
KOCATEPE177
KULAKSIZ637
KULOĞLU102
KÜÇÜK PİYALE199
MÜEYYETZADE25
ÖMER AVNİ91
ÖRNEKTEPE87
PİRİPAŞA455
PİYALEPAŞA185
PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ293
SURURİ MEHMET EFENDİ114
SÜTLÜCE992
ŞAHKULU207
ŞEHİT MUHTAR300
TOMTOM229
YAHYA KAHTA646
YENİŞEHİR560
TOPLAM10.295

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Beyoğlu ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Beyoğlu Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Beyoğlu’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

beyoglu-deprem-risk-haritasi-3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Beyoğlu Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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