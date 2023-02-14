Beyoğlu depreme dayanıklı mı? Beyoğlu'nda deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Beyoğlu Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Beyoğlu’nda 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Beyoğlu için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 9 ile 2 bin 343 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 29 ile 7 bin 940 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 62 ile 17 bin 052 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Beyoğlu depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Beyoğlu genelinde çok ağır hasarlı 410, ağır hasarlı 841, orta hasarlı 3 bin 132, Hafif hasarlı ise 7 bin 158 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI ARAP CAMİ 17 29 86 157 ASMALI MESCİT 2 4 21 82 BEDRETTİN 3 7 26 63 BEREKETZADE 4 9 35 89 BOSTAN 11 23 76 142 BÜLBÜL 4 14 64 172 CAMİİKEBİR 28 46 126 195 CİHANGİR 2 5 26 111 ÇATMA MESCİT 2 6 25 67 ÇUKUR 3 8 32 97 EMEKYEMEZ 11 21 68 123 EVLİYA ÇELEBİ 1 2 8 27 FETİHTEPE 8 26 148 387 FİRUZAĞA 3 9 39 128 GÜMÜŞSUYU 2 4 22 86 HACIAHMET 16 38 133 292 HACIMİMİ 17 22 57 102 HALICIOĞLU 11 21 80 175 HÜSEYİNAĞA 1 4 18 69 İSTİKLAL 29 66 200 315 KADIMEHMET EFENDİ 7 13 53 137 KALYONCU KULLUĞU 4 10 40 107 KAMER HATUN 1 5 19 60 KAPTANPAŞA 10 28 146 352 KATİPMUSTAFA ÇELEBİ 1 4 20 85 KEÇECİ PİRİ 18 39 164 361 KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA 23 29 69 100 KILIÇALİ PAŞA 2 5 23 83 KOCATEPE 3 9 40 132 KULAKSIZ 12 21 74 148 KULOĞLU 2 5 24 94 KÜÇÜK PİYALE 16 29 97 179 MÜEYYETZADE 2 5 22 73 ÖMER AVNİ 4 7 29 91 ÖRNEKTEPE 22 45 166 311 PİRİPAŞA 26 55 208 406 PİYALEPAŞA 9 26 168 490 PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ 4 8 31 82 SURURİ MEHMET EFENDİ 15 28 84 140 SÜTLÜCE 22 39 123 226 ŞAHKULU 2 5 23 84 ŞEHİT MUHTAR 3 8 36 140 TOMTOM 2 7 31 108 YAHYA KAHYA 20 33 92 131 YENİŞEHİR 5 14 60 159 TOPLAM 410 841 3.132 7.158

Beyoğlu'nda ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Beyoğlu geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI ARAP CAMİ 12 ASMALI MESCİT 112 BEDRETTİN 225 BEREKETZADE 41 BOSTAN 198 BÜLBÜL 138 CAMİİKEBİR 182 CİHANGİR 249 ÇATMA MESCİT 169 ÇUKUR 59 EMEKYEMEZ 3 EVLİYA ÇELEBİ 46 FETİHTEPE 75 FİRUZAĞA 82 GÜMÜŞSUYU 82 HACIAHMET 239 HACIMİMİ 32 HALICIOĞLU 1.821 HÜSEYİNAĞA 85 İSTİKLAL 45 KADIMEHMET EFENDİ 61 KALYONCU KULLUĞU 78 KAMER HATUN 39 KAPTANPAŞA 477 KATİPMUSTAFA ÇELEBİ 24 KEÇECİ PİRİ 118 KEMANKEŞ KARAMUSTAFA PAŞA 4 KILIÇALİ PAŞA 300 KOCATEPE 177 KULAKSIZ 637 KULOĞLU 102 KÜÇÜK PİYALE 199 MÜEYYETZADE 25 ÖMER AVNİ 91 ÖRNEKTEPE 87 PİRİPAŞA 455 PİYALEPAŞA 185 PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ 293 SURURİ MEHMET EFENDİ 114 SÜTLÜCE 992 ŞAHKULU 207 ŞEHİT MUHTAR 300 TOMTOM 229 YAHYA KAHTA 646 YENİŞEHİR 560 TOPLAM 10.295

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Beyoğlu ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Beyoğlu Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Beyoğlu’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Beyoğlu Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.