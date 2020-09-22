Beyoğlu Karaköy tramvay durağında korkunç kaza!
Beyoğlu Karaköy tramvay durağında Kabataş’tan Karaköy istikametine giden bir tramvayla o esnada raylara giren otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralanırken tramvay seferleri de çift yönlü olarak durduruldu.
Beyoğlu Karaköy tramvay durağında yaşanan olayda raylara giren otomobil, Kabataş’tan Karaköy istikametine giden bir tramvayla çarpıştı. Kaza sonrası anları kameraya anbean kaydedilirken otomobilde sıkışan yaralı sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu.
Arnavutköy’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga!
Eski bisikleti bırakıp yenisini çaldı! Polis linç edilmekten zor kurtardı
Ses duyup balkona çıktı! Bahçede yatan kişi görünce şoka uğradı
Acil serviste hayatını kaybetti! Yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
22 Eylül 2020 Salı 10:31
Benzer Videolar