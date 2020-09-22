Beyoğlu Karaköy tramvay durağında korkunç kaza!

Beyoğlu Karaköy tramvay durağında Kabataş’tan Karaköy istikametine giden bir tramvayla o esnada raylara giren otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralanırken tramvay seferleri de çift yönlü olarak durduruldu.