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  3. Beyoğlu Karaköy tramvay durağında korkunç kaza!

Beyoğlu Karaköy tramvay durağında korkunç kaza!

Beyoğlu Karaköy tramvay durağında Kabataş’tan Karaköy istikametine giden bir tramvayla o esnada raylara giren otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralanırken tramvay seferleri de çift yönlü olarak durduruldu.

Beyoğlu Karaköy tramvay durağında yaşanan olayda raylara giren otomobil, Kabataş’tan Karaköy istikametine giden bir tramvayla çarpıştı. Kaza sonrası anları kameraya anbean kaydedilirken otomobilde sıkışan yaralı sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

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22 Eylül 2020 Salı 10:31
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