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  3. Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış insana ait kafatası bulundu (1)

Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış insana ait kafatası bulundu (1)

BEYOĞLU'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu.

Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış insana ait kafatası bulundu (1)

BEYOĞLU'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu. Ekiplerin çalışmaları sürerken kafatasının 2 ay önce ortadan kaybolan 60 yaşlarındaki Nurettin Gökyaprak'a ait olduğu değerlendiriliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA


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