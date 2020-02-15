Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden ismi öğrenilemeyen sürücüsünün yönetimindeki 34 DY 5691 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Halıcıoğlu mevkisinde bariyerlere çarptı. Daha sonra üst geçidin ayağına çarparak ancak durabilen aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hayati tehlikesi olduğu öğrenilen yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.









Kaynak: AA