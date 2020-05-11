BEYOĞLU'NDA BERBER TULUM GİYİP SİPERLİK TAKARAK İLK MÜŞTERİSİNİ ALDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün sabah 09.00 itibariyle hizmete başladı. Beyoğlu, Kasımpaşa'da berber dükkanını açan esnaf müşterileri gelmeden iş yerini dezenfekte edip tulum giyerek siperlik taktı. Yaklaşık 1.5 ay sonra ilk müşterisini alan berber hafta boyunca yoğunluk olacağını söyledi.

Beyoğlu, Kasımpaşa'da berber dükkanını açan Erdinç Doruk müşterileri gelmeden iş yerini dezenfekte edip tulum giyerek siperlik taktı. Yaklaşık 1.5 ay sonra ilk müşterisini alan berber hafta boyunca yoğunluk olacağını söyledi. Yeni çalışma saatlerinden dolayı sabah 09.00 akşam 21.00 saatleri arasında çalışacağını söyleyen Doruk, "Müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışacağız" dedi. Ayrıca iş yerini açan berber Erdinç Doruk'un koronavirüsle mücadele kapsamında dükkanında 4 koltuğun olduğunu fakat bir koltuğun boş bırakılarak iki kişi çalışacağını belirtti.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Berber dükkanından görüntü

- İşyeri sahibi ile röp (Erdinç Doruk)

- İşyerinin dezenfekte edilmesi

- Berberin tulum giyip siperlik takması

- İlk gelen müşteri ile röp

- Berberin ilk traşı

- Genel ve detaylar

Kaynak: DHA