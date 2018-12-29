Beyoğlu’nda bin öğrenci Hezarfen tiyatro oyununda buluştu

Beyoğlu'nda bin öğrenci hep birlikte "Hezarfen'in Galata Kulesi Macerası" isimli tiyatro oyununu izledi. Etkinliğe katılan Başkan Demircan, "Çocuklar bu oyunlarla zihinlerinde Süpermen değil de Hezarfen olmayı planlayacak ve şehrin bir parçası olacak. Yapmaya çalıştığımız bu" dedi.

Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde "Hezarfen'in Galata Kulesi Macerası" isimli tiyatro gösterimi gerçekleştirildi. 7 okuldan yaklaşık bin öğrencinin katıldığı tiyatro oyununda öğrenciler, Galata Kulesi ile özdeşleşmiş olan ünlü Türk bilgini Hezarfen Ahmet Çelebi'den esinlenerek oluşturulan Hezarfen çocuk karakterinin maceralarıyla keyifli dakikalar geçirdi. Büyük beğeni toplayan etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı da katılarak öğrencilerle birlikte tiyatro gösterimini izledi.

Beyoğlu kimliğini onlara büründürmek çok önemli

Etkinlikte velilere seslenen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, öğrencileri değişik alanlarda uzmanlaştırarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Başkan Demircan, "Onlara hedef vermek, şehrin bir parçası yapmak ve Beyoğlu kimliğini onlara büründürmek çok önemli. Biz ne dersek diyelim onlar kendilerini buraya ait hissetmezlerdi. Ama Hezarfen Galata'da yetişmiş, Galata Kulesi'nden geçmişte uçmuş birisi" dedi.

Amacımız aklı keşifte olan gençler yetiştirmek

Başkan Demircan, "Amacımız kendisiyle, ailesiyle ve çevresiyle barışık, aklı keşifte ve icatta olan gençler yetiştirmek. Çocuklar bu oyunlarla zihinlerinde Süpermen değil de Hezarfen olmayı planlayacak ve şehrin bir parçası olacak. Yapmaya çalıştığımız bu. Eğer biz yavrularımıza hedefler koymazsak, böyle rol modeller yapmazsak onları şehrini seven ve vizyonu belli insanlar olarak yetiştiremeyiz. Ben inanıyorum ki, Hezarfen titremesi ve yaptığımız bu etkinlikler verilen diğer eğitimler kadar kıymetli" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi

Tiyatro gösteriminin ardından öğrencilere sürpriz hediye paketi dağıtıldı. Arkadaşlarıyla birlikte çok eğlendiklerini ifade eden minik öğrenciler, kendilerine böyle bir imkanı sunduğu için Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA