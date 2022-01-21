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Beyoğlu'nda bir anne kendini astı! Kocasının çığlıkları sokağı inletti

İstanbul Beyoğlu'nda, tek çocuk annesi bir kadın eşinin aramalarına cevap vermedi. Meraklanarak eve gelen koca, karısını boruya asılı halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının öldüğünü belirledi. Olayın sebebi araştırılıyor.

Beyoğlu'nda bir anne kendini astı! Kocasının çığlıkları sokağı inletti

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Talat Paşa Cami Sokak üzerindeki 3 katlı binanın birinci katında yaşanan olay dün 16.30 sıralarında gerçekleşti. Kocası tarafından telefonla aranan bir çocuk annesi 35 yaşındaki A.K. aramalara cevap vermedi. Meraklanan koca eve geldi.

Koca A.K. eve girdiğinde eşini doğalgaz borusuna asılı halde buldu.

Beyoğlu'nda bir anne kendini astı! Kocasının çığlıkları sokağı inletti.

ÇIĞLIKLAR DUYULDU

Ardından komşular  A.K'nin çığlıkları üzerine olay mahalline geldiler. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybetttiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı gerçekleşen ölümün ardından incelemede bulunmak için olay mahalline geldi. Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

Kesin ölüm sebebine dair çalışma başlatıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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