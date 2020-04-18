Beyoğlu’nda bir evin çatısı çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Beyoğlu'nda bir evin çatısı 4 kişilik aile evde olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü. Evde yaşayan vatandaş, "Hepimiz evin içindeydik, çoluk çocuk nasıl kaçacağımızı şaşırdık" dedi.

Olay, Beyoğlu Kolan Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan 2 katlı evin çatısı hemen bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çatı çöktüğü sırada evde yaşayan 4 kişilik ailenin de içeride olduğu öğrenildi. Kendilerini hemen evden dışarı atan aile yaralanmadan kurtuldu. Evde yaşayan vatandaş, "Hepimiz evin içindeydik, çoluk çocuk nasıl kaçacağımızı şaşırdık" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA