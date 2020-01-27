Beyoğlu’nda bir kişinin para dolu poşetini çalan kapkaççı 3 ay sonra yakalandı

İstanbul'da, bir kişinin elinden içinde 60 bin lira para bulunan poşeti kapıp kaçan şüpheli, olaydan 3 ay sonra polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, 8 Ekim 2019 tarihinde Beyoğlu Taksim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman A. isimli bir kişinin, içinde 60 bin TL para bulanan poşet ile birlikte caddede yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından "kapkaç" yöntemi ile çalındı. Para dolu poşeti çalan kapkaççı kaçarken, Osman A. zanlının peşinden bir süre koştu ancak yakalayamadı. Neye uğradığını şaşıran Osman A., içinde 60 bin lira para bulunan poşeti çalan kapkaççının yakalanması için polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine araştırma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapkaç şüphelisi Murat C.'yi olaydan 3 ay sonra 19 Ocak'ta bir yol kontrolü sırasında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunda "açıktan hırsızlık', "görevli memura mukavemet', "kasten yaralama-tehdit-hakaret', "mabetten hırsızlık', "yağma', "gasp', "dolandırıcılık', "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', "cinsel taciz" ve "kasten yaralama" gibi 10'un üzerinden suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Kapkaç şüphelisi Murat C., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, kapkaç şüphelisi Murat C'nin, Osman A.'nın elinde bulunan içi para dolu poşeti çaldıktan sonra seyir halindeki trafikte elindeki poşetle ters yöne koşarak kaçması çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde, polisiye soruşturmada 10'un üzerinde suç kaydı ortaya çıkan zanlı, ters istikamete koşarak uzaklaşırken, bir süre sonra peşinden Osman A.'nın da koştuğu görülüyor.

Kaynak: İHA