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  3. Beyoğlu'nda bitişik 3 binanın çatısı alev alev yandı

Beyoğlu'nda bitişik 3 binanın çatısı alev alev yandı

Kocatepe Mahallesi Duvarcı Adem Sokak'ta bir binanın çatı katında saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede bitişikte iki binaya da sıçradı.

Beyoğlu'nda bitişik 3 binanın çatısı alev alev yandı

BEYOĞLU'nda bitişik üç binanın çatısı alev alev yandı.

Kocatepe Mahallesi Duvarcı Adem Sokak'ta bir binanın çatı katında saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede bitişikte iki binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alev alev yanan çatılara müdahale eden itfaiye yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin çalışması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

DHA

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