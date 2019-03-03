Beyoğlu'nda çıkan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği'nden yangın açıklaması geldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi, yangına sebebiyet vermekten Hatay'da gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokak'ta çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğümüzce başlatılan araştırmalar neticesinde, yangına sebep olduğu iddia edilen bir şüpheli Hatay'da gözaltına alınmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Yangın, bu sabah Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi, Şehbender Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi.Yangının neden çıktığı bilinmezken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Binada 2 kişinin daha olduğu belirtilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etti. Çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.