Beyoğlu'nda çocukların kavgasına aileler de karıştı! Bir gencin boğazı kesildi

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak'ta dün saat 13.30'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, iki ailenin parkta oynayan çocukları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkıt.

Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca bir anda kavga çıktı. Aileler birbirlerine bıçak, kemer ve süpürge ile saldırdı.

O ANLAR KAMERADA!

Kadınların da katıldığı kavgada bir genç boğazından bıçakla yaralandı. Vatandaşların araya girmesiyle iki grup olay yerinden koşarak kaçtı. Yaralı genç, çağrılan ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumu bilinmezken yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.