Beyoğlu'nda KADES ihbarına giden polisleri darp ettiler!

Beyoğlu'nda KADES ihbarına giden polis ekipleri, sevgilisini dövüp kaçan şahsı çatıda kıstırırken çıkan arbedede 5 polis yaralandı, 3 şahıs ise gözaltına alındı.

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Beyoğlu'nda KADES ihbarına giden polisleri darp ettiler!

Beyoğlu'nda KADES ihbarına giden polis ekipleri, sevgilisini dövüp kaçan şahsı çatıda kıstırdı. Şahıs gözaltına alınacağı esnada küfür ve tehdit ettiği memurlardan birini kafa atarak burnundan ve diğerini de tekmeyle dudaklarından yaraladı. Kelepçelenen şahıs, ekip otosunun camını da kafa atarak kırarken, kayıt almaması yönünde uyarılan bir şahıs ise kimliğini polise vermeyip direnince ortalık karıştı. Mahalleliyi galeyana getirerek babasıyla birlikte başka 3 polise saldırıp yaralayan şahıs, güçlükle etkisiz hale getirildi. Olayda 5 polis yaralanırken, 3 şahıs ise gözaltına alındı.

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KADES'E GELEN İHBAR POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) gelen ihbar üzerine harekete geçti. Kısa sürede sokağa gelen ekipler, ihbarı yapan yabancı uyruklu kadın Zamira Z.'ye ulaştı. Sevgilisinin kendisini darp ettiğini söyleyen kadın, şahsın çatıya saklandığını ifade etti. Bunun üzerine çatıya çıkan ekipler, Adem A.'yi gözaltına almak istedi. Ancak şahıs yan çatıya atlayarak polisten kaçmaya çalıştı. Çatıda kıstırılan şahıs, kaçacak yeri olmayınca "beni alamazsınız siz kimsiniz görüşeceğiz sizinle " diye küfür, hakaret ve tehdit etmeye başladı.

ÇATIDA KISTIRILAN ŞAHIS POLİSLERE SALDIRDI

Şahıs gözaltına alınmak istendiği esnada polis memuru M.K.'ya önce kafa attı ardından da ayaklarıyla ve dizleriyle burnunu yaraladı. Polisleri "sizi burada yaşatmayacağım siz görürsünüz" diyerek tehdit etmeye devam eden şüpheli, kelepçe takılmak istendiği esnada polis memuru O.B.'yi de kafa atarak üst dudağından yaraladı. Güçlükle gözaltına alınan şahıs, konulduğu ekip otosunun kapısını açarak kaçmaya çalıştı. O esnada polise memuru M.K.'nin göğsüne, yüzüne ve sırtına yumruk atan saldırgan, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

POLİSE KİMLİK VERMEYİP DİRENİNCE ORTALIK KARIŞTI

Olay yaşandığı esnada sokakta bulunan Onurcan F. de yaşananlar cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Ekiplerin izinsiz bir şekilde kayıt alamayacağını söylemesi rağmen şahıs uyarıları dikkate almadı. Bunun üzerine polis ekipleri, şahsa kimliğini vermesini söyledi. Ancak şahıs, "siz beni götüremezsiniz beni alamazsınız ben vatandaşım" diyerek küfür etmeye başladı. Şahıs ardından da polis memurların yüzüne tükürerek kaçmaya çalıştı.

POLİSLERİN BOĞAZINI SIKIP GÖĞSÜNE YUMRUK ATTI

O esnada şahsın babası olduğunu söyleyen Sırrı C., "Ben burada oturuyorum buranın esnafıyım, benim çocuğumu alamazsınız, terörist miyiz biz, sıkıyorsa alın sizinle görüşeceğiz" diyerek hakaret ve tehditlerde bulundu. Yaşanan arbedede Sırrı C. polis memuru H.O.Ö.'yü boğazını ve kollarını sıkarak göğsüne ve ayaklarına yumruk atarak yaraladı. Olayda polis memurunun parmağı kırılırken, saldırgan Sırrı C. polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın oğlu Onurcan F. ise kaçmaya çalışırken sokak üzerinde yeniden yakalandı.

MAHALLEYİ GALEYANA GETİRMEYE ÇALIŞTILAR

Gözaltına alınan Onurcan F., polis memuru K.A.'yı yumruk atarak, tırnaklayarak yaraladı. Ayrıca memurunu tekme atarak ayağından da yaralayan şahıs, cep telefonunun da ekranının kırarak zarar verdi. Polisleri tehdit ve hakaretlerini sürdüren şahıs, babası Sırrı C.'nin yardımıyla tekrardan kaçmaya çalıştığı esnada memurlara "siz vatan hainisiniz, suçlu olan sizsiniz, suçsuzları alıyorsunuz, Allah'ın bir kulu yok mu" diyerek çevredeki vatandaşları galeyana getirmeye çalıştı.

HEM KENDİLERİNE HEM ARACA ZARAR VERDİLER

Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte 3 şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Sırrı C.'nin üzerinde ise bıçak ele geçirildi. Şahıslar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü esnada sevgilisini döven Adem A., araç içerinde zorluk çıkartarak kafasını ve göğsünü aracın çeşitli yerlerine vurarak araç içerisinde tepindi. Kendisine ve araca zarar vermeye çalışan şahıs, bunu engellemeye çalışan polis memuru T.K.'yi sağ kolunu aracın camına sıkıştırarak yaraladı. Onurcan F. ve babası Sırrı C. de kafasını ve göğsünü aracın çeşitliliği yerlerine vurarak hem araca ve hem de kendine zarar vermeye çalışarak güçlükle kontrol altına alındı.

5 POLİS YARALANDI 3 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

O esnada KADES ihbarında bulunan kadın Zamira Z., "ben şikayetçi olursam beni öldürürler, yaşatmazlar, benim hayatım biter, ne olur beni kurtarın, beni şikayetçi yazmayın" diye bağırdı. Gözaltına alınan 3 şahıs yaraladıkları polis memurlarından şikayetçi olmadıklarını söylediği öğrenildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 3 şahıs şiddete uğrayan kadınla birlikte emniyete götürüldü.

SALDIRGANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis memurları da hastanede darp raporu almaları ve tedavi olmalarının ardından kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Emniyette ifadelerini alınarak "polise mukavemet", "hakaret", "görevli memura görevini yaptırmamak" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapılan 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

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