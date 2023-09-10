Beyoğlu’nda kadınları hedef alan yankesici kamerada

Beyoğlu'nda kadınları hedef alan bir şahıs kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından yaklaştığı iki kadının, cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Çaldığı telefonları bir de başka dükkana satan şahıs, Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yaklaşık 65 bin lira değerindeki telefonu da bulan polis sahibine teslim ederken, yankesicilik anları ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu Kasımpaşa Küçükpiyale Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir şahıs kaldırıma bebek arabasıyla yürüyen Havva Toprak'ı (31) gözüne kestirdi. Önündeki bebek arabalı vatandaşı uzun süre takip eden şahıs, doğru an geldiğinde yankesicilik yoluyla kadının sırtındaki çantadan cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Beyoğlu polisi yankesiciyi yakaladı

Olayın ardından kadının şikayeti üzerine Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında mağdurların ifadeleri kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şahsın daha önceden benzer suçlardan kaydı olan İsmail K. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahıs evin yapılan baskınla yakalandı.

Telefon da bulunup sahibine teslim edildi

Gözaltına alınan şahsın 65 bin lira değerindeki telefonu semtte bir dükkana sattığı tespit edildi. Hemen dükkana giden Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, çalıntı telefonu 4 bin 500 liraya satın alan dükkan sahibi Barış Can K.'yı da gözaltına aldı. Ayrıca el konulan çalıntı telefona da sahibi Havva Toprak'a teslim edildi.

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Telefonu satın alana da işlem yapıldı

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahsı, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "yankesicilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı telefonu satın alan Barış C.K. ise "suç eşyası satın almak" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu polisi diğer olayı da çözdü

Öte yandan Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin titiz ve dikkatli çalışması üzerine yakalanan İsmail K.'nın yine geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Camiikebir Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Yağmur Onat'ın çantasından aynı yöntemle cep telefonu çalan şahıs olduğu ortaya çıktı. Vatandaşın sırtında bulunan çantaya elini uzatarak cep telefonunu çalan İsmail K.'nın karşı kaldırıma geçerek gözden kaybolduğu görüldü. Yankesicilik faaliyetiyle yaşanan iki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)