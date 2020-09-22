Beyoğlu'nda kaza: Otomobille tramvay çarpıştı
Beyoğlu'nda bulunan Fındıklı tramvay durağında, bir otomobil ile tramvayın çarpışması sonucu tramvay seferlerinin durduğu bildirildi.
Beyoğlu, Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sev edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) September 22, 2020
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır.