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  3. Beyoğlu'nda kaza: Otomobille tramvay çarpıştı

Beyoğlu'nda kaza: Otomobille tramvay çarpıştı

Beyoğlu'nda bulunan Fındıklı tramvay durağında, bir otomobil ile tramvayın çarpışması sonucu tramvay seferlerinin durduğu bildirildi.

Beyoğlu'nda kaza: Otomobille tramvay çarpıştı

Beyoğlu, Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sev edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

 

 

Berna Akkaya
Editör


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