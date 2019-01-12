Beyoğlu’nda kontrolden çıkan lüks otomobil direğe çarptı

Beyoğlu'nda lüks bir otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğinin devrildiği kazada polis sürücüye alkol testi yaparken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir eden O.S. idaresindeki 34 RD 8894 plakalı lüks otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin çarpması sonucu aydınlatma direğinin yola devrilmesiyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücü O.S.'ye müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise aydınlatma direğini kaldırdı. Tedavisi yapılan araç sürücüsü O.S.'ye polis ekipleri tarafından alkol testi yapılırken, sürücünün alkollü olmadığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından aracın yoldan kaldırılmasıyla cadde üzerindeki trafik normale döndü.

Kaynak: İHA