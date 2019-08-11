Beyoğlu'nda kurbanlıklarını sokakta kestiler

BEYOĞLU'nda bazı vatandaşlar belediyenin bellirlediği kurban kesim yerine gitmek yerine kurbanlıklarını sokak ortasında, bazıları da iş yerlerinin önünde kurbanını kestirdi. Piyalepaşa Bulvarı'nda, Beyoğlu'nun bir başka mahallesinde sokak ve iş yerleri önünde sağlıksız koşullarda kurban kesimleri oldu.

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DHA