Beyoğlu'nda olaylı gece! Bir restorana silahlı saldırı düzenlendi! İstanbul, Beyoğlu'nda bulunan bir restorana, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaralandı.

İmrahor Caddesi'nde bulunan restorana araçla gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.