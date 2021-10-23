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Beyoğlu'nda olaylı gece! Bir restorana silahlı saldırı düzenlendi!

İstanbul, Beyoğlu'nda bulunan bir restorana, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda olaylı gece! Bir restorana silahlı saldırı düzenlendi!

İmrahor Caddesi'nde bulunan restorana araçla gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler ateş açtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda olaylı gece! Bir restorana silahlı saldırı düzenlendi!

Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda olaylı gece! Bir restorana silahlı saldırı düzenlendi!

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