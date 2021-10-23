Beyoğlu'nda olaylı gece! Bir restorana silahlı saldırı düzenlendi!
İstanbul, Beyoğlu'nda bulunan bir restorana, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaralandı.
İmrahor Caddesi'nde bulunan restorana araçla gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler ateş açtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.